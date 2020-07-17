（已發）南鐵迫遷戶拒搬揚言堅守到底 鐵道局：持續溝通必要時柔性勸離

林縉明、實習記者陳雲岫／台北報導

台南市鐵路地下化工程預計在23日進行最後一波拆除，至今反對拆遷的4戶居民仍持續抗爭中，台灣土地正義行動聯盟理事長陳致曉是面臨強迫拆遷的住戶之一，今與時代力量立委陳椒華召開記者會，指控鐵路局強拆地上物就是在毀滅這些家庭，是殺人行為。

配合台南鐵路地下化、鐵路東移工程，鐵路局日前在發函通知，將於21日起拆除最後4戶拒拆戶。不過，陳致曉認為，拆除四戶受災戶是不符合公益性及必要性，且司法程序尚在進行，拆除民宅並沒有急迫性，今北上立法院與時力立委陳椒華舉行記者會，重申堅決反對到底的決心。

面臨強制拆除的之一的黃家今列席記者會提出抗議，家屬代表指出，家中有99歲的老人家，需要依靠呼吸器才能生活，南鐵在自家門口裝設監視器，監控她的生活，只要返家就以疲勞轟炸的方式說服拆遷，並以斷水斷電的方式威脅，斷電使呼吸器無法使用，指控南鐵的行為根本是殺人。

陳致曉說，苗栗大埔案發生時，民進黨是與居民站在一起，當時劉政鴻還需要等到居民不在家的「天賜良機」才能拆屋，現在民進黨執政，南鐵竟然威脅要將居民拖出屋外並強制拆屋，這樣的行為除了陳菊在高雄市拆果菜市場之外，還是第一次看見，指控民進黨政府是毀滅家庭、殺人。

陳椒華強調，南鐵東移不是必要的工程，只要沿著高鐵作替代道路，或以接駁車的方式即可解決。

對此，鐵道局表示，目前持續跟拒拆住戶溝通，並提供安置計畫，如果拆除當天住戶仍不願搬遷，將會採取柔性勸導離開，確認屋內無人後，配合台南市政府進行屋內財產清點造冊，整體都會有周全的規畫。

(中時 )