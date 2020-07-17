宋柏緯這回帥哥變成邊緣哥。（双喜電影）

在鏡頭前總是能吸引焦點的宋柏緯，在新片《哈囉少女》演出學生小圈圈外的邊緣人，片中竟然還有綽號叫「邊哥」！但他倒是認為戲裡的設定反而很近似自己，坦承：「我個性真的還滿邊緣的！」會被朋友說他「不管在熟悉還是不熟悉的場域，好像都會有一個自己小世界」。

而電影裡想融入各種團體，但沒有主導權的劉主平，自己則說戲外她是常常跟每個小圈圈都有連結，但也不真正屬於哪個團體，笑稱自己是「半自主性邊緣人」，不用急著當焦點人物，可以在旁觀察別人如何熱鬧和擅長炒熱氣氛也蠻有趣的。

在片中演出轉學生，因為自己的角色出現而打亂校園小圈圈平衡的王渝屏，自己從國小到大學都在同一個學區裡就學，雖然她沒有戲中搬家轉學的經驗，但為了這次拍攝，第一次自己單獨待在台中拍攝1個多月，王渝屏說：「在全新的環境裡重新開啟生活，所以戲裡戲外的不謀而合其實幫助我蠻多的。」倒是高中轉過學的宋柏緯，竟然發揮「邊哥」身在小圈圈外反而更多「角落小伙伴」的特色，說自己轉學後因為早有校外朋友在新的班級裡，轉學過去反而比原校待起來更舒服。

王渝屏、宋柏緯、劉主平3個人都異口同聲對片中幫他們這群「角落生物」安排的秘密基地相當喜愛，宋柏緯超難忘現場充斥著老舊桌椅和地下室的濕氣，透過光都可以看見空氣中的灰塵，與熱鬧的校園非常不同，讓大家都很沉浸在邊緣世界裡。

劉主平更融入到直接進入角色，開口與王渝屏、宋柏緯等人用戲中角色的名字與身份聊起來，3個人在邊緣人基地有場吵架戲，甚至臨場放入更真的情感演出，王渝屏忍不住大讚：「柏緯和主平他們都是很能丟出不同表演的優秀演員，所以我們一起試了很多種演法，那種感覺很棒！」電影8月7日在台上映。

(中時 )