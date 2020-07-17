車身遭劃過深到掉漆的刮痕，有的鈑金出現嚴重凹陷。（民眾提供／盧金足台中傳真）

因「文武伸縮腳」伸出車外，造成沿路連刮傷四輛停放在路邊的汽車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

有的連照後鏡因支架刮到掉落帶地，沿路都見散落的汽車零件。」（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方依規拍照、測繪，依據相關人訪談筆錄，全案依交通事故處理程序，由交通警察大隊研判，釐清肇事原因及責任歸屬。（盧金足攝）

好厲害的一隻「腳」！一名工程車司機日前行 經台中市西屯區龍洋巷時，因「文武伸縮腳」伸出車外，造成沿路連刮傷四輛停放在路邊的汽車，民眾將這段影PO上臉書社團《黑色豪門企業》，直呼工程車駕駛要賠慘了，台中市警察局第六分局表示，工程車駕駛酒測後無酒駕，駕駛稱 「文武伸縮腳」沒固定好，意外鬆脫，肇事原因還要進一步釐清責任。

「啊！連環刮刮刮刮！」有網友在臉書社團《黑色豪門企業》PO出的影片，廿八歲的曹姓工程牌駕駛十三日上午九時開車行經四屯區龍洋巷時，附在工程車上的「文武伸縮腳」伸出，因為貨車與停在路邊的汽車相近，一路刮了四輛車。

刮傷汽車的「文武伸縮腳」，具有車輛的平衡鐵架作用，不知為何會伸出，這一「腳」釀禍，有一輛汽車的車身遭劃過深到掉漆的刮痕，有的鈑金出現嚴重凹陷，還有連照後鏡因支架刮到掉落帶地，沿路都見散落的汽車零件，網友稱「

工程車司機可能荷包要大失血！」

台中市警察局第六分局交通分隊長張木榆表示，這一部工程車的「文武伸縮腳」沒有收好，至於是故障，還是因為人為疏失造成，還要進一步調查。

至於司機如何發現連刮多車？張木榆說，司機表示聽到刮傷車子的撞擊聲音後，才驚覺沿路有四輛事故車輛都有擦傷，疑因「文武伸縮腳」沒有收好，支架彈出是人為疏失，還是機械故障，仍需調查了解。

針對工程車司機是否違反《道路交通管理處罰條例》？警方指出，駕駛表示沒固定好，意外鬆脫導致，將對司機調查肇禍原因及賠償後續，警方依規定拍照、測繪，依據相關人訪談筆錄，全案依交通事故處理程序，由交通警察大隊研判，釐清肇事原因及責任歸屬。

(中時 )