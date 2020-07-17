台南市警察局長被拔官風波延燒，新任局長詹永茂17日就職時，市議會國民黨團再度發表強烈聲明，除強調不支持新的人事派令，還痛批行政院長蘇貞昌憑一己之私硬是將民調第一名的周幼偉拉下台，已發布的19名警察人事命令也暫緩，導致警界人心浮動士氣大受打擊，該黨團絕不讓民進黨中央玩弄台南市的治安，更不會讓新任警察局長進入議會備詢。

國民黨團書記長王家貞指出，台南市是民進黨的大本營，更是綠得出汁的城市，蘇貞昌居然拿台南治安祭旗，拿一宗已破案的槍擊案就要警察局長下台，視188萬的台南市民於何物？

王家貞怒嗆，治安敗壞的責任，不是領導的蘇貞昌昏庸無能嗎？為何不究己責？為何不下台？對於蘇貞昌的為所欲為，不只藍營怒火沖天，綠營也火大了，曾開記者會炮轟蘇貞昌是要「做皇帝」嗎？這把怒火更殃及黃偉哲，市民上網批他是塑膠做的嗎？為何讓蘇貞昌的團隊一再藉故打臉台南？先是在疫情期間發布不實的國家級旅遊警報，後來又再被APP1968點名，重創台南的觀光旅遊，為何要如此糟蹋台南人？

王家貞重申，台南市的治安絕不容民進黨祭旗，蘇貞昌為一己之私拔警察局長的官，原已發布的19名台南市警界人事名單也暫緩，此一荒唐舉動連老警察都說聞所未聞、見所未見，基層員警士氣大受打擊，人人心浮動；既然民進黨中央視台南治安於無物，國民黨團也會堅守民主監督重責，絕不讓新任警察局長進入議會備詢。

(中時 )