行政院擬於下周院會送出「紓困3.0」方案，蘇揆今天表示，紓困3.0不會漫無準則亂花一通，除了蔡總統指出的外銷受衝擊廠商，也將納入國內仍陷困境產業，相關規定下周就會對外說明。

蘇揆上午在參訪微軟時接受媒體訪問。他表示，紓困2.0幫助很多受衝擊的產業，也真心誠意發了現金，動用了很多資源，政府跟民眾站在一起「希望你走出困境」，但目前國外疫情還是險峻，在很多狀況不明的情形下，有些製造廠還是有困難，所以蔡總統已指示紓困3.0一定要讓外銷等受衝擊廠商得到幫忙，所以政府會提出紓困3.0，相關部會包括國發會，主計總處正在盤整最後階段，下周院會通過會送立法院，會及時對受衝擊產業會給予實際幫忙 ，紓困3.0的詳細內容也會在送院會後對外報告。

對於紓困3.0是否包含內需產業？蘇揆說，紓困3.0會盤點整個受衝擊的產業，但人民的納稅錢會用在刀口上，不是漫無準則的亂花一通，政府希望真正受困產業走出困境，讓台灣實力留住，同時也藉紓困3.0，讓很多廠商機具換新，讓很多人才進階訓練，當疫情趨緩國門打開，外銷能出去時，人才不但有進階、機械也更新，競爭實力更強，這是政府紓困3.0目的，所以不足外銷廠商，國內還有哪些產業仍陷在困境，政府還是會斟酌所有的情形，用政府力量給予幫忙。

(中時 )