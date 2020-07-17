真蜂蜜、假蜂蜜，總是讓人搞不清，農委會主委陳吉仲17日指出，已有14戶養蜂產品業者通過「蜂產品產銷履歷」驗證，首批有履歷的蜂蜜已上市販售，不用再擔心蜂蜜真假。

農委會為提升對國產蜂產品的信任17日特別發表說明會。陳吉仲指出，很多人買蜂蜜時最擔心有無滲假？或是與進口混合。未來只要認明有產銷履歷的蜂蜜就一定100％是真的，產銷履歷，是由驗證機構驗證後，再經由認證機構的查核，可具體保證安全。

陳吉仲指出，台灣的蜜源並不足，有三分之一的需求是透過進口，為確保蜜源，在達到自給率的同時可以出口，農委會將養蜂也納入農業補助及農保的對象，以達到鼓勵養蜂的目的。

由於蜂農，只有蜂箱，沒有土地，陳吉仲說，一直以來都不符合農保與農業補助條件，今年開始蜂農只要有實際養蜂的事實，以蜂箱換算土地面積的方式，可以直給給付補助，同時，也可以加入農保，也就是說，蜂農若因極端氣候或天災造成不可歸責的損失時，也能像其他農產品一樣，農保會依規定賠償。

陳吉仲指出，目前農產品的產銷履歷有2萬7千公頃，合格率達到99％，凡參與產銷履歷者，每公頃補助1萬5千元，三分之二的證證費用是由農委會負擔。

(工商 )