大陸外匯局副局長王春英17日表示，跨境資金流動整體穩定，其中第二季資金淨流入有所增加。4月以來，跨境股票雙向投資均恢復正常水準，第二季銀行代客涉外收付款實現順差322億美元。

新浪財經報導，王春英在國新辦記者會中指出，上半年，從數據來看，銀行代客涉外收支小幅順差20億美元，其中，第一季逆差301億美元，主要是3月受國際金融市場動盪影響，股票投資項下跨境人民幣流出增多。

王春英表示，受到新冠肺炎疫情影響，2020年以來全球的直接投資整體低迷，上半年大陸的利用外資達到人民幣4,722億元，第二季增長8.4％，這是非常可喜的成績。隨著大陸資本市場的開放，境外投資者投資更加便利。

據外匯局統計，2020年上半年境外投資者淨增持境內債券和股票729億美元，其中，淨增持境內債券596億美元、股票133億美元。

王春英指出，跨境資本流動階段性變化不影響外資中長期增持人民幣資產的大局，不影響外匯市場整體穩定的大局。上半年，境外投資者持有的境內債券和上市股票餘額整體繼續上升。未來大陸對外開放政策的積極效果還會繼續釋放，人民幣資產在全球具有較強的投資價值。

在外匯存底餘額方面，王春英指出，截至2020年6月底，外匯存底餘額3.11兆美元，比2019年底上升44億美元。其中，6月份外匯存底餘額增加106億美元，在第二季連續三個月回升。整體來看，上半年境內外匯市場供需保持基本平衡，外匯存底餘額變動主要受匯率折算和資產價格變化等因素影響。

(工商 )