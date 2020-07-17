超商龍頭7-ELEVEN主題聯名店再一發！今（17）宣布全球首間「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」將於7月20日正式開幕（7/17下午15:00後開始試營運），該聯名店位於北市西門町商圈，以子母雙店的模式，提供超過70坪的休憩及打卡體驗空間，也是目前小七肖像聯名店中坪數最大的，從店外到店內、天花板到牆面都好拍，還販售Sanrio三麗鷗全系列限定周邊商品，預料又將掀起一波朝聖打卡熱潮！

7-ELEVEN表示，「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」是第10家聯名主題店，雙方此次耗時將近一年籌備，無論是店鋪位置、設計及周邊商品等，希望讓粉絲有眼睛為之一亮的感覺。其中，母店「7-ELEVEN六福門市」位於台北市萬華區漢口街二段73號1樓，子店「7-ELEVEN欣漢華門市」則位於台北市中正區中華路一段41號1樓。

據7-ELEVEN介紹，此次聯名店由三麗鷗繪製全新聯名店限定的圖素，除了店內充滿三麗鷗經典的粉嫩色系外，更將整體設計延伸至店外的櫥窗及牆面上，讓門市內外都能完整呈現三麗鷗大明星的可愛萌趣。另，該店的CITY CAFE咖啡杯、現萃茶杯及關東煮碗，也專為Sanrio三麗鷗聯名店推出全新專屬設計，每款杯型都充滿HELLO KITTY與其他的明星家族成員，讓粉絲可以全套搜集。

此外，「7-ELEVEN X Sanrio三麗鷗聯名店」也同步販售46款限定周邊商品，從小提包、點心盤、置物盒、證件包、折傘、保溫杯及絨毛玩偶等都有，即日起至9月8日還有任2件95折優惠。7-ELEVEN並透露，後續也將在門市舉辦HELLO KITTY粉絲見面會，可關注7-ELEVEN官方粉絲團最新消息。

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