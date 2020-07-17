新竹空軍基地昨（16日）發生1起直升機墜落事故，1架OH-58D奇歐瓦戰搜機疑似「轉速過慢」被迫降落，為了避免緊急降落處波及民宅，採取180度的高難度大迴轉，仍不幸墜毀，造成機上2名飛官殉職，恐怖的是，12年前同 樣7月16日，也發生AH1W眼鏡蛇直升機，墜機撞民宅，一樣奪走機上2名飛官生命。
民國97年的7月16日，失事墜毀的AH1W眼鏡蛇直升機，當天早上9點38分進行單機戰術訓練時，因在大航線需要繞飛時失控，此時正副駕駛原想緊急迫降在龍潭鄉福龍路農地處，卻不幸撞上旁邊的黃金印象社區，正駕駛當場因衝力過大彈出座位外，當場頭破血流重傷，副駕駛正被夾在座位慘不忍睹，經緊急送醫搶救後仍是回天乏術。
昨天發生的OH-58D奇歐瓦戰搜機，2名飛官因為閃躲民宅，導致疑似「轉速過慢」被迫降落而墜毀，巧合的在同一天走上12年前AH1W眼鏡蛇機的墜毀死亡之路。
(中時電子報)
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