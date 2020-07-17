經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）股東常會通過配息約5.38元、配股約0.5元，今（17）日以每股參考價182元除權息交易。柏文今早開高後小漲1.1％至184元，填權息率約13.79％，惟隨後走跌翻黑，早盤維持近1％跌幅，填權息路走不穩。

柏文股價3月中下探101.5元的2年半低點，隨後一路震盪回升，6月初觸及208.5元的近半年高點，近期於189～198元區間盤整。三大法人近期偏多操作，上周小幅買超23張，本周迄今擴大買超368張，其中近2日買超張數達362張。

柏文2020年6月自結合併營收2.96億元，月增7.96％、年增3.38％，站上今年高點、改寫同期新高。第二季合併營收8.33億元，季減4.57％、年減5.16％，降至近7季低點，仍創同期次高。累計上半年合併營收17.06億元，年減0.52％、仍創同期次高。

柏文表示，隨著國內疫情穩定，健身工廠6月會員返館運動、執行教練課程已恢復疫情前正常狀況。且今年新開幕或去年底前開幕的既有營運據點，6月新入會及重新入會的會員人數均大幅增加，較疫情前更熱絡，付費延展會籍的會員亦大幅減少。

此外，於6月24日開幕的健身工廠台北石牌廠，開幕會員人數超乎預期，而彰化員林廠及新竹西大廠預計本季開幕，合計前三季共開出6處都會型新據點。加上去年底開幕的台北健康廠、新北永和廠完整貢獻，柏文看好可望挹注下半年營運強勁動能。

柏文表示，健身工廠去年9月前開幕的43家據點，截至今年5月營收表現均受疫情衝擊。隨著疫情後消費者對運動健身需求強勁反彈，可望帶動上述據點的下半年營收出現較顯著成長，帶動全年獲利表現提升。

隨著時序步入暑假旺季，加上後疫情時代消費者運動健身需求強勁反彈，以及祭出「振興券優惠方案」、「3零」方案、「動滋券」助攻，柏文審慎樂觀預期健身工廠會員人數將持續回升、逐月增長，恢復至疫情前水準，並看好下半年營收將呈現逐月、逐季成長趨勢。

(時報資訊)