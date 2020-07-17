台積電(2330)股利匯出約2億美元，台幣兌美元周四收貶至29.596元，並創近一周新低，但今早匯價以29.58元開盤，盤中又再升逾1角，最高來到29.455元。台幣從去年第4季最低點至今年最高升破29.4元價位估算，升值逾2元。股王大立光(3008)日前法說揭露，今年第2季匯損9億多元，侵蝕每股獲利達6.7元。今年對出口商而言，匯損壓力恐更勝於3~4月時的封城威脅。

本周印尼央行宣布今年第四度降息至4%，創下2016年以來的最低水平。印尼央行表示，下調利率的主要原因為刺激因新冠狀疫情破壞的經濟。歐洲央行本周召開利率決策會議，維持三大基準利率不變，同時將疫情緊急購債 (PEPP)總額維持於1.3兆歐元(約1.5兆美元)。央行表示，將暫時維持三大主要利率於當前水平，直到通膨接近2%標水平。

亞洲南韓央行維持利率於0.5%不變。央行表示，儘管隨著防疫措施的限制放寬，消費有所回升，但出口和消費的恢復速度，較預期更慢，將持續維持寬鬆的政策立場。

而根據國際清算銀行（BIS）最新統計，6月新台幣實質有效匯率指數（REER）飆升至109.72，連4月走升，創下2006年10月以來近14年新高，更連5個月超車韓國。韓元6月實質匯率指數也升至105.44，但仍大輸台幣，6月差距進一步擴大到4.28創近11年新高，讓出口廠商大喊吃不消。

(時報資訊)