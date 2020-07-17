台北國際烘焙暨設備展將在7/30~8/2在南港展覽館二館舉辦。為振興烘焙產業，特設置中秋主題活動區，包括百年漢餅區、中秋一條街等等，希望以吃喝玩樂的情境式場域設計，吸引消費。今年受疫情影響，世界各烘焙展均延期或停辦，台北國際烘焙展成為全球「首發」國際烘焙展，希望能振興後疫情時代的烘焙產業。

後疫情時代「宅家經濟」正夯，各廠紛紛有默契地推出「後疫情商品」，其中Viscovery「AI麵包影像辨識結帳系統」顧客僅需將麵包放到結帳櫃台上，由電腦一秒自動辨識麵包品項、數量與價格，輕鬆完成結帳，烘焙業智能結帳再進化。

烘焙展考量中秋節將屆，不少店家準備月餅禮盒伺機搶攻消費者荷包，預展店家中，李亭香推出中西合併的花漾伯爵小謝籃；首次參展的網紅名店Miss V Bakery搶先曝光創新月餅「烏魚子綠豆椪司康月餅」；鹿港百年餅舖鄭興珍推出「黑金酥」，土鳳梨內餡搭配巧克力甘苦外皮酸甜平衡味蕾。

德麥(1264)引進法國兩大品牌「愛樂薇Elle & Vire」及「萊思克LESCURE」，分別展出法國兩款頂級奶油；全球小家電攪拌機銷售第一的KitchenAid，最經典熱銷的5QT桌上型攪拌機於2020年展場首賣全新四色；日本Vermicular IH電子鑄鐵鍋，重現傳統爐灶以火焰包覆鍋身的加熱效果。

(時報資訊)