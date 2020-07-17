【現場直播】疾管署中央流行疫情指揮中心，說明新冠肺炎疫情最新狀況｜2020.07.17

中央流行疫情指揮中心今公布，國內新增2例新冠肺炎境外移入病例，分別為20多歲女性(案453)及40多歲男性(案454)，均自菲律賓返國。國內目前累計454例確診，分別為363例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。

疫情中心發言人莊人祥表示，案453於去年12月下旬至菲律賓工作，7月14日出現倦怠、喉嚨痛、咳嗽有痰及鼻塞等症狀，7月15日返國入境時主動告知有不適症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診。衛生單位已掌握接觸者共2人，其中1人為案453於菲律賓當地的同住室友，預計今日返台，入境後將列為居家隔離對象，另1人為案453同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象。另針對6名未入境之同班機機組員，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR)通知相關國家。

另案454今年1月下旬至菲律賓工作，分別於7月11日及13日出現發燒、嗅覺異常及伴隨感冒症狀，7月15日返國入境時主動告知有相關症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所隔離，於今日確診。衛生單位已掌握接觸者共24人，其中12人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，12人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

莊人祥強調，全球疫情快速上升，7月16日新增病例逾24萬例創新高。鄰近我國的印尼與菲律賓自疫情爆發以來，持續上升，但仍未達到高峰；其中菲律賓疫情嚴峻但未重新實施較嚴格的管制措施。此外，近期日本、澳洲、香港等均因逐步鬆綁限制措施，致疫情於酒店、校園、大型聚會等具風險場域爆發群聚，大幅提升社區感染風險。

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

(中時電子報)