想搶在首波到台北流行音樂中心體驗現場演唱會的民眾，可在25日上網索票。（摘自台北流行音樂中心官網）

台北流行音樂中心將在9月5日正式開幕，並在8月22日舉辦首次場館滿載測試，因疫情趨緩，將不採梅花座，比照大型演唱會以5000名以上觀眾規模做為測試，但進場的民眾仍須配戴口罩，滿載測試將請來頑童MJ116、鼓鼓、J.Sheon等歌手現場演出。不過有里長擔心北流北基地僅500格機車格、200格汽車格，開幕後車位不夠，會停在附近的鄰里。

延宕15年的「台北流行音樂中心」終於有望啟用，原定在3月中辦理壓力測試，卻因新冠肺炎疫情延期，疫情逐漸趨緩，北流也決定在8月22日舉辦滿載測試，以5000名以上觀眾規模測試場館滿載，民眾可在7月25日中午12點起在Indievox官網免費線上索票。

台北流行音樂中心指出，因疫情影響原本決定採梅花座，但近期疫情趨緩，討論後決定採高規格人數的規模做測試，也將請來年輕人喜愛的歌手，釋出最大的誠意，民眾可把握機會在25日線上搶票，建議可先到網站註冊會員，搶票也會比較快。

台北流行音樂中心表示，因疫情關係進場會與過去演唱會有點不同，採實名制和量體溫，進場速度也會比較慢，8月22日當天也會實測計算民眾入場時間，未來也能做為參考，並滾動式調整。

針對停車位的問題，文化局副局長田瑋表示，未來會設置接駁車和大型活動會有管制，也和附近鄰里溝通，將所擔心的問題列出，並研擬解決的方法。

(中時 )