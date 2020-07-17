美銀（BofA）的7月份基金經理人調查有一些滿有意義的發現，跟上月調查結果相較也有些變動值得注意。本站特別整理了相關重點，包括一些多數媒體報導中未提及的部分，提供各位朋友參考。

以下是本次基金經理人調查結果的重點摘要。

________________________________________

▶ 本月受訪者認為最擁擠（熱門）的交易：做多美國科技股與成長型類股（74%）；做多黃金（11%）；囤積現金（6%）；做多公司債（6%）。相較之下，上個月調查最擁擠（熱門）的交易是：做多美國科技股與成長型類股（72%）；囤積現金（9%）；做多美國國債（6%）；做多黃金（4%）。

▶ 74%受訪者認為，做多科技股和成長型類股的交易過於擁擠，創下2013年12月此一調查開始以來最高紀錄。

▶ 71%受訪者認為全球股市目前估值過高，不過之前此一比例更高（約80%）。

▶ 72%受訪者認為未來一年全球經濟成長將會更強勁，不但比上個月（61%）增加，更創下2014年以來最高紀錄。

▶ 37%受訪者預計未來一年全球通膨（CPI）將會上升，比上個月（21%）增加。

▶ 對於復甦的方式：只有14%受訪者認為是「V 型」；30%受訪者認為是「W 型」，比上個月（21%）增加；44%受訪者認為是「U 型」，與上個月大致相當。

▶ 受訪者投資組合中的平均現金水位提高至4.9%，比上個月（4.7%）略增，因為考慮到疫情、宏觀經濟形勢和美國大選的可能風險。

▶ 本月受訪者最擔心的主要尾部風險：第二波疫情爆發（52%）；美國大選（15%）；信貸（違約）事件（11%）；企圖終結不平等的民粹主義政策（8%）。相較之下，上個月調查最擔心的主要尾部風險則是：第二波疫情爆發（49%）；永久性高失業率（15%）；美國大選結果（10%）；貿易戰（9%）。

▶ 針對11月美國大選帶來的風險：34%受訪者不打算在投票日前採取任何行動；31%受訪者會酌減曝險部位；15%受訪者會趁市場波動買入；13%受訪者會拋售美元。

▶ 總體資產配置方面：5%受訪者增持全球股票，比上個月（6%）略減；31%受訪者減持債券，比上個月（26%）增加；12%受訪者增持大宗商品（Commodities），比上個月（7%）大幅增加，也創下2011年7月以來最高紀錄。

▶ 區域股票配置方面：21%受訪者增持美國股票，比上個月（22%）略減；16%受訪者增持歐元區股票，比上個月（7%）大幅增加；15%受訪者增持新興市場股票，比上個月（12%）增加；3%受訪者減持日本股票，比上個月（1%）略增；30%受訪者減持英國股票，比上個月（29%）略增。

▶ 受訪者最看好的空頭反向交易是：放空美國科技股；最看好的多頭反向交易則是：做多能源類股和銀行類股。

▶ 根據本月調查，基金經理人各類資產的持有部位與歷史水準相較的結果如下圖。藍色柱體代表基金經理人持有部位較歷史水準多、較看好的資產或區域；紅色柱體代表基金經理人持有部位較歷史水準少、較不看好的資產或區域。

圖文/日日牛授權提供

從上圖看來，基金經理人較看好者包括醫療保健類股、科技股、大宗商品、債券、現金等；比較不看好者包括能源類股、英國市場、原物料類股、銀行類股、工業類股等。

圖文/日日牛授權提供

※本文由PressPlay專欄作家日日牛授權轉載，原文刊於PressPlay

【延伸閱讀】

(中時電子報)