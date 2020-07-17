據外媒報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）通過決議，開始著手草擬一份被認為存在安全隱患的通訊設備名單，繼續限制中國資通訊設備商華為和中興通訊。

香港信報援引外電消息，FCC於16日以5票對0票通過決議，開始就應如何擬定設備清單徵求公眾意見。根據美國總統川普3月份簽署的法案，名單中將包括華為和中興通訊提供的設備和服務，FCC還將聽取安全機構的建議。

FCC民主黨委員史塔克斯（Geoffrey Starks）表示，此次決定是委員會為消除不信任設備所邁出的又一步，但需要一個更廣泛，更具凝聚力的計畫來開發和支持替代方案。

史塔克斯呼籲國會為可能需要拆除華為設備的小型電信營運商提供資金。在美國，華為設備主要用於小型農村電信營運商，因他們認為華為設備既可靠又便宜。

FCC此前已將華為和中興通訊列為國家安全威脅，並稱不能將聯邦補貼用於購買或維護華為和中興通訊所生產的設備。

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