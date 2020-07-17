Netflix公布2020年第二季財報，營收61.5億美元、淨利7.2億美元，每股盈餘1.59 美元，全球付費訂閱人數淨增1,009萬，總計上半年訂閱數大幅成長2,600萬，接近去年全年增加總數（2,800萬），目前全球付費會員總數來到1.93億。

展望第三季，Netflix的財測保守，基於消費者適應疫情的初期衝擊和社會限制後，訂閱戶數成長速度已開始放緩，預估第三季全球付費訂戶數增加250萬，營收估63.3億美元，低於分析師預期；每股盈餘估2.09美元，則高於分析師預期。Netflix預估下半年成長將低於前一年。

Netflix在致股東信中表示，隨著世界逐漸解封，首要營運任務為安全地重啟製作，目前許多地區已陸續恢復拍攝製作。其中，亞太地區的腳步最快，在韓國從未完全停工，日本目前正在拍攝原創影集《AV帝王》第二季。

另一方面，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）等科技巨頭，以及迪士尼（Disney）、NBC 環球（NBC Universal）和華納媒體（WarnerMedia）等娛樂巨頭相繼推出自家串流影音平台，將讓 Netflix面臨激烈市場競爭。

Netflix也將社群媒體視為一大威脅，包括TikTok的增長，反映網路娛樂的易變性。Netflix表示，與其擔憂競爭，不如堅持策略，以比同業更快的腳步，每季改善服務和內容。

(工商 )