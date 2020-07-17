彰化扶輪社深入社區舉辦健檢。（彰化扶輪社提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化扶輪社不僅是彰化縣最資深的扶輪社，已滿64年，醫師人數還特多，已經連續3年，發揮專業深入社區舉辦健康檢查和健康講座，這次新任社長、牙醫師陳長泰上任，扶論社還捐贈150萬給彰化縣衛生局，協助5000人C肝篩檢，26日上午9點至11點30分，在彰化市古夷里泰和活動中心舉辦攝護腺癌PSA篩檢與骨鬆檢查。

7月11日新舊任社長交接典禮，這個彰化地區第一創社的扶輪社，40位社友中，有11位是醫師，比例達27.5％，其中包括新社長陳長泰，光是牙醫師更有4位，經常辦理推廣疾病預防宣導與篩檢等公益活動，讓同為牙醫師的衛生福利部長陳時中還特地前來祝賀。

交接當天，彰化扶輪社也捐贈約130萬元給彰化衛生局長葉彥伯，以協助彰化進行5000人民眾C肝篩檢，配合政府消滅國人C肝計劃，三年減半、六年根除的目標，未來還將與日本友社合作。

彰化扶輪社的醫師社友有婦產科張瑞林、內兒科黃沛然、肝膽胃腸科王昶皓、腎臟科陳育偉、眼科黃尊新、血液科蔡光昭、口腔外科陳長泰、口腔種植吳明哲、牙周病科鄭景中、膺復科宋政隆、一般牙科謝凱峰等都是線上的醫師。

陳長泰表示，社友都有一顆服務的心，3年前決定發揮專業，走進社區，每年擇定社區，設定主題，進行健康檢查，好處在能深入宣導健康的觀念，所有檢驗費用都是扶輪社支出，還會舉辦抽獎，傳遞醫療保健作為使命，這次古夷里健檢，還邀請請到張志鵬醫師做攝護腺肥大與男性健康專題演講。

(中時 )