洋基隊日籍先發強投田中將大在美國時間7月4日於模擬賽時，遭到隊友史坦頓(Giancarlo Stanton)強襲球直中頭部，「爆頭」驚魂事件隔了近2周後，田中將大終於開始練投，教練團透露投球內容不錯，不過可能會錯過開季第一次輪值。

田中將大終於在牛棚練投30球，根據總教練波恩（Aaron Boone）的說法，他對投球內容感到滿意，甚至可以說情況比預期來的好，因此受到鼓舞。

而停機12天後，田中的練投狀況也獲得新任投手教練布雷克（Matt Blake）的讚賞，他透露田中投球時速約88至91英里(約141.6至146公里)，且嘗試過他所有球種了，預計周日會再度進牛棚練投，並在下周進行實戰投球。

洋基開幕戰將推出強投寇爾(Gerrit Cole)，接下來推出派克斯頓(James Paxton)，田中將大與左投哈普（J.A.Happ）也在輪值名單中，不過田中可能跳過一次先發，「如果他能趕上開季，我反而會有些驚訝。」波恩說。

波恩說會看接下來田中在牛棚及實戰的狀況，來決定下一步怎麼走，並不會在他身上強加時間表，且今年在延後開幕的情況下，開季能有30人名單，這讓洋基隊有更靈活的調度空間，因此可能在開幕戰前，洋基才會決定是否要將田中放入傷兵名單。

(中時 )