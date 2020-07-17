湖北省疾控中心主任的職務出現變動。7月16日，據湖北中醫藥大學官網消息，該校15日召開校領導班子會議，會上宣布了省委關於楊波任湖北中醫藥大學黨委常委、副校長的決定。此前，楊波擔任湖北省疾病預防控制中心（省預防醫學科學院）主任（院長）、黨委副書記。

公開資料顯示，楊波是湖北江陵人，1975年11月出生，省委黨校研究生學歷。楊波曾先後任荊州市食品藥品監督管理局副調研員，荊州市食品藥品監督管理局副局長、黨組成員，省政府參事室綜合處處長、參事諮詢處處長，省政府參事室副主任、黨組成員，省政府辦公廳副主任，省疾病預防控制中心（省預防醫學科學院）主任（院長）、黨委副書記。

湖北省疾控中心主要履行政府交付的全省疾病預防與控制、突發公共衛生事件應急處置、疫情報吿及健康相關因素信息管理、健康危害因素監測與干預、健康教育與健康促進、實驗室檢測分析與評價、技術管理與應用研究指導等公共衛生服務職能。

武漢爆發新冠肺炎疫情後，一篇題為《新型冠狀病毒感染的肺炎在中國武漢的初期傳播動力學》的論文發表於著名醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》。研究的通訊作者包括中國疾控中心副主任馮子健和湖北省疾控中心主任楊波。

當時該論文可以說最為詳細的新冠病毒早期流行病學數據披露。研究通過對武漢市截至1月22日的共425例新冠肺炎確診患者進行分析發現，中位年齡為59歲，56％為男性。2020年1月1日前發病的病例中，55％與華南海鮮批發市場相關，而在此後發病的病例中，僅8.6％與華南海鮮批發市場相關。

研究得出的結論是：有證據表明，自2019年12月中旬以來，密切接觸者之間已發生人際傳播。根據論文中的一張圖表，大多數最早的病例均報吿了華南海鮮批發市場暴露史，但從12月底開始，與華南海鮮市場不相關的病例便呈指數增長。「總之，我們發現武漢現階段的新冠肺炎病例倍增時間約為7.4天。密切接觸者之間的人際傳播從12月中旬開始已經發生，並在此後一個月內逐漸播散。」

此外，2020年5月1日，湖北省委書記應勇主持召開醫療專家座談會，聽取對湖北省公共衛生服務體系和應急體系能力建設、疫後醫療秩序恢復等方面的意見建議，楊波是7名座談人之一。

(旺報 )