台灣夏普7月初宣佈收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，落實收購的初步規劃，台灣夏普宣布，「美華泰MIRADA品牌旗艦館」已於今（17）日上午10點在可購樂平台正式上線，為品牌公司多角化經營邁出第一步。

台灣夏普指出，此收購案消息一傳出，即獲得市場高度關注以及正向回應，現已有多家知名品牌商主動洽詢並表達合作意願，目前正在積極接洽中。

為回饋美華泰MIRADA眾多會員，即日起凡原美華泰會員登入可購樂平台，並選擇之前申辦美華泰門市的會員，只要填寫基本資料成功，即可獲贈3000元購物金，美華泰會員領取3000購物金活動期限為109年7月17日上午10點起至109年9月15日23:59止，此外，在美華泰MIRADA品牌旗艦館任一消費均可以300元優惠價加購國家隊康乃馨醫療口罩一盒（50入）。

美華泰MIRARA品牌旗艦館將轉型為日系時尚生活百貨，17日上線後陸續推出獨有並且台灣消費者最愛的日本美妝百貨，例如京都的「Yojiya」吸油面紙、酒粕面膜、EXCEL美妝、安耐晒防曬系列、黛珂保養品、今治毛巾、知名品牌洗沐系列等，嚴選眾多商品以滿足美華泰的會員，另美華泰官方購物商城也將於今年10月重新盛大開幕！

(工商 )