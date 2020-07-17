恒生指數17日高開171點，重新站上25,000點大關，盤中一度上漲293點，高見25,263點，觸及20天線（約25,213點）。截至17日上午11時28分，恒指報25,098點，上漲127點，漲幅為0.5％，成交額為673.6億港元。國企指數報10,196點，上漲62點，漲幅為0.6％。

香港信報報導，藍籌股方面，騰訊上漲2.5％，港交所大漲3％，兩股貢獻大盤110點。

(工商 )