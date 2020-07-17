台積電(2330)第二季財報佳且第三季及全年展望樂觀，在法說會後，多家外資在最新出爐的報告中紛紛調高目標價至400元以上，台積電目標價逾400元以上已是多數外資共識。

在法說會前，高盛等巳率先拉高目標價至400元之上，甚至里昂高喊目標價500元；法說會後，高盛將台積電目標價再由415元調升至440元，美銀評等「買進」，目標價由360元調升至410元，摩根士丹利評等為「優於大盤」，目標價由375元升至408元，另外，花旗為「買進」評等，目標價維持408元。摩根大通評等為「優於大盤」，目標價由355元調升至375元。

另外，歐系外資重申「中立」評等，目標價由340元升至365元；野村為「中立」評等，目標價由360元升至375元；麥格理評等「中立」、目標價調升至343元。

多數外資看好台積電技術領先，在疫情衝擊全球經濟不明朗下，台積電仍給出營收成長目標以及資本支出調高等好消息，且資本支出提升代表對於明年營運仍持正面看法，外資法人也紛紛調高獲利預估。

其中，亞系外資調高台積電今明年每股盈餘預估6%及8%，分別達18.57元及20.93元；美系外資調高今年至後年每股盈餘預估，幅度分別為9%、3%及2%，分別達18元、19.8元及22.2元；另一美系外資調高今年至後年每股盈餘預估，分別由16.49元、18.93元、21.13元調高至18.57元、19.27元及21.43元；另一美系外資也調高台積公司2020至2022年每股盈餘預估，至18.02元、17.25元及20.56元。

台積電美國存託憑證（ADR）周四逆勢上漲0.8%。台積電今股價開高3.5元為361元，盤中大漲11.5元至369元，距台積電股價於本周三創下370元歷史新高價僅差距1元。

在台積電周四法說會前，外資近三個交易日以來逢高減碼，累計三天賣超22466張，今日外資是否回補並帶動台積電股價續創新高，也將牽動台股是否再創30年新高。

(時報資訊)