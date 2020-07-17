蘋果重要的代工夥伴和碩，周五傳出已經在印度註冊子公司，外界評估可能用於為蘋果生產iPhone SE。

據知情人士向印度經濟時報(ET)傳遞消息指出，和碩已經在印度東南方的清奈市(Chennai)註冊子公司。近期該公司的人員與多個印度的地方邦政府進行協商尋找土地和設立工廠，隨後他們將進口工廠和機器。

如果該消息為真，顯示蘋果推動供應鏈多樣化的努力，避免集中於中國。和碩日前在股東會上回覆有關印度布局問題時指出，會配合客戶積極規劃。

和碩為僅次於鴻海的蘋果代工夥伴。蘋果規劃逐步將中國的供應鏈移出，印度政府則力圖吸引蘋果注意，包括在四月推出4100億印度盧比的刺激方案(PLI)，吸引大型電子製造商赴印度設立生產基地。

蘋果目前在印度的營業額為15億美元，iPhone僅占其中低於10億美元，其中僅很小部分是在印度當地生產。目前鴻海和緯創皆有在印度當地生產iPhone。

和碩和蘋果目前皆沒有對該消息提出評論。

(時報資訊)