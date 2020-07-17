集保結算所總經理朱漢強表示，為提升基金公告資訊作為輔助投資人基金交易決策的功能，「基金資訊觀測站」下半年將攜手晨星（Morningstar）公司提供基金星等評級、基金投資組合風格箱、萬元升幅表現等獨特及專屬性資料，作為投資人選擇投資基金參考。

集保因應市場需求及主管機關指示，分別於2005年、2007年建置「境外基金資訊公告平台」及「期信基金資訊公告平台」，2018年進一步攜手投信投顧公會納入境內基金資訊，建置統一入口「基金資訊觀測站」，讓投資人可於單一網站查詢所有境內外基金完整資訊。

據基金資訊觀測站顯示，國內投資人持有境內外基金部位金額截至6月底止已高達7.4兆元，顯示投資人越來越重視基金理財商品。因此，集保宣布攜手晨星公司，進一步提供基金星等評級、基金投資組合風格箱、萬元升幅表現等資訊。

集保說明，「晨星星等評級」（Morningstar Rating）為晨星根據基金報酬、風險及費用3面向，以最高5顆星至最低1顆星方式，呈現同組別基金風險調整後的相對表現。「萬元升幅表現走勢圖」則顯示基金過去3年以基金投資幣別投資1萬元的價值變動幅度。

至於「晨星風格箱」則根據基金實際投資組合持股為基礎，以九宮格圖像簡單呈現基金的風格特質，讓投資人不再僅從基金名稱作出臆測。新增資訊不同於過往數據形式的統計資料，以直覺的視覺化、圖像化方式呈現，讓投資人易懂且更容易閱讀。

朱漢強表示，集保深耕基金產業十餘年，「基金資訊觀測站」具公正且單一入口特性，提供基金市場相關完整資訊服務，未來將繼續提供更多有利於投資人的資訊，打造完整的基金服務生態系。

(時報資訊)