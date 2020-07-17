國民黨高雄巿長補選候選人李眉蓁17日接受電台訪問。（曹明正翻攝）

高雄巿長補選候選人李眉蓁17日電台受訪提到以前高雄招商都是口號，配合度不高，高雄綠到出汁、台灣不能只有一言堂；對手陳其邁回批，高雄當然不是一言堂，而是百花齊放，未來橋科會吸引國際大廠，大家都看好高雄。

李眉蓁坦言，這次補選是不對等的選舉，越級打怪讓她無法招架，高雄負債3000億，人口被台中超越，因此必須創新治理、招商引資，引進旗艦型優勢產業、改變財政。話鋒一轉，她批評以前招商都是口號、配合度不高。

她也提到，自己有支持度沒有知名度，但「Mojito」版權爭議，讓她難過到哭。這場選戰她很期待邀請「川伯」李四川、前巿長韓國瑜幫忙，雖然對方很客氣，怕害到她，但大家都是國民黨，都是一個團隊，一定要大團結。

受訪最後15秒，被問到對自己的期許是什麼？李眉蓁回答，台灣不應該只是一言堂，她必須為台灣出來發聲，說出高雄人心聲，相信高雄人的心不是塑膠做的，高雄人一定會有一個公道給大家看，而不是高雄就是綠到出汁。

對手陳其邁17日清早到三民公園、松江市場、大港保安宮等地拜票，回應李眉蓁，他表示2018年他即成功邀請科技大廠國巨投資高雄，包括日月光等國內外企業也都對橋科表達興趣，若擔任市長，一定解決廠商五缺問題。

他說，高雄當然不是一言堂，而是百花齊放、自由奔放、充滿活力。假如李說不是一言堂，怎麼大港開唱她要做內容審查？聲援香港反送中，也沒有看到她？假如是一言堂，怎麼會給韓國瑜機會？又怎麼會罷免他呢？

(中時 )