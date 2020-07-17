立法院臨時會今上午進行監察院人事同意權投票，民進黨及時代力量立委已經依序完成投票，國民黨團總召林為洲於上午11時42分宣布領票，藍委排隊依序在南區領票，林為洲領票後欲到北區進行圈票，但遭到綠委阻擋，藍綠再度爆發衝突，藍委痛批「院長不公，妨礙投票」。

國民黨是前揚言會背葛監察院人事同意權投票到底，傳出藍委可能藉由投票時，對票匭內噴灑墨水，影響監察院人事同意權開票。眼看距離開票剩不到半小時，部分綠委穿起雨衣，預防藍營突襲潑水等攻擊。

藍委於11時42分於議場南區排隊進行領票，立法院長游錫堃宣告增設南區票匭，林為洲於南區領票後，準備走往北區進行圈票時，綠委深怕藍營搗亂，阻擋藍委進入北區投票，要求藍委在南區領票、圈票，藍綠再度槓上爆發推擠跟口角衝突。

林為洲痛批，哪一條議事規則規定不可以集中投同一個票匭，游院長是根據什麼規定，憑什麼限制藍委投票區域。綠委則是在議場中央設置圈票處，堅決不讓藍委到北區投票。

中午12點一到，游錫堃宣布投票時間結束，藍委除高呼「我們要投票」，並拿出預先準備好的水球朝主席台丟去，民進黨也有備而來，拿出保麗龍板阻擋，議場內水球滿天飛。

(中時 )