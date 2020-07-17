新冠肺炎疫情後全球首艘復航的國際郵輪星夢郵輪「探索夢號」，將於7月26日從基隆港出發，在國內離島進行跳島旅遊，船上588名船員已完成檢驗，全數為陰性，所有船員將再回到郵輪上，進行7天自主健康管理。

交通部航港局表示，為使旅客安心旅遊，探索夢號已由符合歐盟規格的專業廠商進行全船消毒，全船空調系統設有循環消毒程序，客艙、船員房間及公共區域空調均配置100％室外空氣循環系統或對外窗，公共空間設置酒精性乾洗手液，餐廳及表演廳等空間也會實施分時分區用餐，並擴大座位間距及座位減半等措施，並安排具有感染科專長的醫生隨船全程提供諮詢。

探索夢號6月30日泊靠基隆港，隨船船員總數為588名，其中538人離船入境後，分別於9家防疫旅館居家檢疫14天， 另50名船員於郵輪居家檢疫14天並分別於第1天及第7天進行自費核酸檢驗（PCR）。所有船員完成居家檢疫後，再於7月15日進行核酸檢驗（PCR），檢驗結果分別於7月16、17日出爐，588名船員全數陰性，接下來陸續返回郵輪進行7天自主健康管理。

航港局指出，全球首艘復航郵輪探索夢號促進台灣觀光旅遊產業復甦，振興郵輪相關產業經濟及提升離島地區郵輪旅遊人次的目標，後續於7月21日及23日偕同公衛學者專家、疾病管制署、港務警察總隊、CIQS及港務公司等相關單位，登船進行防疫工作檢核，為跳島郵輪安心旅遊進行開航前最後一哩路的把關。

(中時 )