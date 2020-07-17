太湖面臨長江第2號洪水，發布紅色預警。央視

大陸央視17日報導，受強降雨影響，長江上游幹流及三峽區間來水明顯增加，三峽水庫入庫流量快速上漲，7月17日10時漲至50000立方公尺每秒。根據《全國主要河流洪水編號規定》，達到洪水編號標準，「長江2020年第2號洪水」在長江上游形成。預計17日20時三峽水庫最大入庫流量在55000立方公尺每秒左右。

江蘇省水利廳也於17日8時發布太湖洪水紅色預警。預警指出，受持續強降雨影響，17日7時，太湖平均水位上漲至4.65公尺保證水位，預計後期水位將繼續上漲，太湖高水位將持續較長時間，防汛形勢極其嚴峻。太湖水位自6月28日超警以來，已持續19天，預計將要超保；淮河幹流王家壩至正陽關河段可能超警，防汛形勢十分嚴峻。

大陸國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平16日下午指出，三峽水庫前期發揮了重要攔洪削峰作用，預計近期入庫流量將呈現「胖峰」、持續大流量的不利形勢，當前要統籌考慮三峽水庫自身安全和攔蓄大洪水的需要，全面掌握高水位下長江中下游幹流堤防運行情況、薄弱堤段和河道行洪能力等狀況，在兼顧水庫安全、堤防承受能力的基礎上，科學、合理地安排水庫下洩流量。

鄂竟平還指出，太湖流域堤防巡查防守和全力排泄洪水仍是當前的重中之重，要繼續緊盯太湖流域巡查防守。水利部要求太湖流域管理局要加強太浦閘、望亭水利樞紐等工程調度，全力排泄太湖洪水；督促江蘇、浙江兩省分別做好沿長江北排、沿杭州灣南排工程等調度，全力降低河網地區水位。

澎湃新聞從水利部獲悉，長江中下游幹流自7月5日超警以來，截至7月16日已持續超警12天，當前監利以下江段仍然維持高水位，後期部分江段還將複漲，同時長江上游預計將再次發生編號洪水。

(旺報 )