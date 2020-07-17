台積電今開高走高，似有再度挑戰日前創下的歷史天價370元高點企圖心，早盤以來的盤中最高價一度來到369元，最低價則是360元，迄午盤暫報368.5元元，大漲3.08%，表現十分搶眼。

即便股王大立光與鴻海兩檔蘋果供應鏈，目前也是紅光滿面，但漲勢的光芒完全被台積電掩蓋。不過，檯面上7檔質優股，或有法人、大股東與主力群撐腰，也各擅勝場，今人側目。

這7檔股票分別是聯發科、台達電、國巨、同致、和泰車、宏碁與穩懋。消息面方面，國巨係下半年併購美商基美後，未來高階高毛利產品將占營運比重7成，獲利成長可期。

另外，穩懋則獲外資調高為買進評等，認為華為禁令的利空對該股已提前反應；聯發科則有5G晶片領先美商的利基；和泰車係上半年獲利將挑戰一個股本，2020年度有機會獲利2個股本。

業內人士指出，國安基金日前開例會，決定續穩定人心，護盤台股，值大盤站在萬二歷史高原區之上，自然備受法人、大股東與主力群等市場大戶肯定。加上台股本益比，可望因全球低利率環境大幅調升至30倍至40倍仍相對合理，使主力群針對性的鎖碼股票的大波段的作價空間，或仍暫勿預設立場。

(工商 )