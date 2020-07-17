大陸銀保監會17日發布「商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法」，與徵求意見稿相比，主要的變化是增加「商業銀行不得因引入擔保增信放鬆對貸款品質管控」要求，以強化商業銀行主體責任，防止商業銀行風險管理「空心化」。

路透報導，大陸銀保監會同步發布的答記者問並稱，在風險管理方面，考慮到商業銀行互聯網貸款多方面、多要素判斷借款人信用狀況特徵，採納相關機構回饋意見，將第二十條「稅務、社會保險基金、住房公積金資訊」不作為強制性信用狀況判斷要素。

銀保監會要求，地方法人銀行應當堅守發展定位，在展開互聯網貸款業務時主要服務當地客戶。「辦法」暫未對地方法人銀行展開跨區互聯網貸款業務設置統一的定量指標進行限制，但地方法人銀行應結合自身風控能力審慎展開此類業務，並確保有效識別和監測跨區互聯網貸款業務展開情況。

此外，部分無實體經營據點，業務主要在線上展開的銀行不受「辦法」關於跨區經營的限制。

(工商 )