振興三倍券起跑，家扶基金會邀民眾「扶幼振興」響應做公益。（家扶基金會提供／盧金足台中傳真）

中央振興三倍券15日上路，你決定怎麼使用？家扶基金會表示，民眾如欲捐贈或尚未決定好如何使用、以及尚未預購，可以指定捐公益，一樣發揮振興經濟效果，幫助弱勢兒少與家庭減緩疫情衝擊，全民響應「扶幼振興」。

台中市長盧秀燕日前受訪時，對如何用三倍券，她表示，除了搭配台中購物節活動，也要享受2.0版加碼優惠，強調「一定會在台中使用！」此外，也考慮把三倍券捐給弱勢團體，思考是否各半使用。

家扶基金會指出，扶助2萬8021戶貧困家庭及6萬1349名兒少，整個社會因疫情面臨挑戰，這些影響對弱勢家庭更甚，弱勢家庭困境再現。

家扶基金會扶助的弱勢家庭，主要生計者有26％為臨時工、22.3％為服務業，皆為首要衝擊行業，微薄的收入受到疫情影響，連帶波及弱勢兒少的生活與教育。

10歲的阿銘家境清寒，從小看著父母親為了家庭營生而奔波，患有痛風的父親是工地臨時工，因身體症狀而無法工作，母親為照顧家中年幼三子，利用零碎時間到工地幫忙，受到疫情影響，工作機會減少，難以支應一家人的基本開銷。

開始放暑假，對一般兒少來說是興奮期待的迎接心情，弱勢家庭卻要為如何安頓孩子暑假所苦惱，為下學期的註冊費所憂心。

家扶指出，像阿銘一家人的案例，正面臨同樣的困境，早熟懂事的他相當乖巧，除了在校成績保持優異表現，不讓大人為他操心，也為讓家人有多一點休息時間，肩負起照顧弟弟們的責任。

阿銘家裡空間狹小，三兄弟窩在一張小桌子一起讀書寫作業，盼振興三倍券希望能繳下學期的學費、購買書籍和文具用品等，還希望能買一張方便寫功課的書桌。

家扶說，疫情所致，家扶基金會原認養人取消繼續認養情形，也是近年所未見，今年度至6月已有2384人流失，弱勢兒少需求層面，近年受少子化影響，扶助兒少人數逐年下降，但今年卻一再攀升，至6月已新增3087名扶助兒少。

家扶基金會呼籲欲捐贈振興三倍券，或尚未決定好如何使用、尚未預購民眾，皆可以將振興三倍券捐給家扶基金會以助「扶幼振興」，將這份溫暖惠及需要的兒少與家庭，愛心回饋無限大。

(中時 )