高雄市警方今天凌晨臨檢舞廳，並在包廂查到一名從事遠洋漁業捕魚工作的黃姓男子，返國未依規定居家檢疫，還擅自與友人到舞廳消費，警方經查要求黃男返家，並移請衛生局裁處。

警方指出，凌晨在轄區舞廳臨檢，查獲黃男未於實名登記留下名字及電話，經於包廂臨檢，要求出具身分證字號，赫然發現警用電腦上出現黃男是被註記為「居家檢疫」對象，7日於遠洋作業後返國，依規定要在住處居家檢疫14天，21日才能出關。

警方查出黃男是居家檢疫對象，且當下黃男沒戴口罩，同時還發現包廂內女服務生也未戴口罩，讓包廂內的人員都緊張不已。現場要求黃男戴上口罩並規勸趕緊返家，並籲黃男友人做好健康自主管理，警方並在蒐證後將相關資料移轉區公所，並請衛生局依規定裁罰。

高市府衛生局疾病管制處長何惠彬指出，依「傳染病防治法」及「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」規定，居家檢疫者，如有擅自外出、或違反其他相關規定，可處新台幣10萬元至100萬元罰鍰。

(中時電子報)