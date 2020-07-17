高雄美麗華舞廳日前發生鬥毆砍殺命案，害得市警局長李永癸被拔官，而警方每天幾乎每2小時臨檢1次店家，既然被註記居家檢疫的消費者還敢上門；警方逮到居家檢疫的59歲黃姓漁工，在場女公關當下得知，嚇得連忙戴起口罩，警方訓誡一番後，召來小黃載他回家，蒐證後將相關資料移由衛生局裁處。

高市衛生局疾管處長何惠彬指出，黃男7月7日隨遠洋漁船返國入境之後，需居家檢疫到7月21日為止，但警局臨檢發現他不當外出，到舞廳消費，員警身分查驗，發現黃男與服務人員都沒戴口罩，警方要求黃男立即返家。

何惠彬表示，衛生局接手處理後，聯繫個案並移送中央集中檢疫所集中隔離，考慮他明知相關居家檢疫規定，卻刻意將手機遺留家中，而外出時間高達3小時，還外出地點到人潮密集公共場地，也沒有戴上口罩，上述情節重罰100萬元。

據了解，黃男是遠洋漁船的漁工，返台後原應在家自主管理14天，到7月21日，但悶了10天受不了，17日凌晨邀約友人外出透透氣，凌晨3時來到美麗華舞廳，2人進到包廂，還來不及點酒，就遇上臨檢。

警方查出是居家檢疫對象，黃一度裝傻，同時在場有3名女公關，一時間搞不清楚狀況，也都沒戴口罩，直到警方喝斥酒客是居家檢疫對象，女公關才嚇得趕緊戴上口罩，更有人不諱言說，「居家檢疫還趴趴走，不要這樣害人啦」。

(中時 )