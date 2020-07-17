國際金融協會（IIF）公布最新報告，因世界各地為了防止疫情擴散而實施封鎖措施，2020年首季全球債務飆升至258兆美元，債務占國內生產毛額（GDP）比例達331%，雙雙創下歷史新高。

代表全球銀行與金融機構的IIF表示，第一季全球債務占GDP比重跳升逾10個百分點，升至331%，單季增幅與GDP占比雙雙創下歷史新高。

雖然債務比重的增速仍遠低於2015年至2019年的平均單季增幅，但全球政府、企業、金融機構與家庭的新增債務已自3月來加速攀升。

報告並指出，第二季全球總發債規模達到令人難以置信的12.5兆美元，創下歷史新高，遠超出2019年單季均值5.5兆美元。其中，六成為政府發行的公債。雖然負債率持續升高引發倒債的擔憂，但超過92%的政府屬於投資等級。

成熟市場的債務占GDP比例超過392%，較去年的380%進一步攀升。首季成熟市場的債務總額達185兆美元，其中美國的債務就佔了一半。

新興市場的債務GDP占比為230%，亦較2019年的220%擴大，但以美元計的負債減少7億美元，為72.5萬億美元，主要因新興市場貨幣兌美元貶值。在2020年底前到期的新興市場債約為3.7兆美元，到2021年底將增至4兆美元。

第一季中國的債務GDP占比從302%升至318%，創下歷來最大單季增幅，預估第二季將達到335%。中國約6成的新增債務出自於非金融企業。

(時報資訊)