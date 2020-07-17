美股三大指數昨夜的收黑，特別是那斯達克跌0.73%。然南韓市場寄望於主要經濟體祭出新一波的刺激方案。

周五南韓KOSPI指數至午間上漲15.7點或+0.72%，為2199點。南韓今日新報病例為第二天徘徊在60例上下，為60例。

韓股的上升主要受歐美的刺激措施加持。面對新冠疫情對經濟的持續衝擊，歐洲央行維持其大型緊急紓困基金刺激的計畫不變。美國參議院傳出可能在下周推出價值1兆美元的疫情紓困法案。

另外，南韓央行上午釋出消息，一如規劃，將在7月24日起開始購買評等較差的公司債券，以提升中小型公司融資能力。

三星電子上午上漲1.12%，暫報54400韓元，SK海力士上漲0.24%，暫報82900韓元。

入口網站龍頭Naver上漲2.01%，社交通訊軟體大廠Kakao上漲0.78%。

韓元上午呈現上漲，1205.95韓元兌一美元。

(時報資訊)