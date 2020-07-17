鴻海（2317）集團旗下夏普（SHARP）收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，轉型線上日系時尚生活百貨經營。公司落實收購初步規畫，宣布「美華泰MIRADA品牌旗艦館」今（17）日上午10點已在旗下可購樂（COCORO Life）電商平台正式上線。

夏普7月初宣布收購美華泰，會長戴正吳表示，主要看好線上電商發展，且認為收購至少能保住美華泰品牌價值及既有會員、員工。此收購案獲得市場高度關注及正向回應，已有多家知名品牌商主動接洽並表達合作意願，夏普表示，目前均積極接洽中。

為回饋美華泰會員，夏普表示，原美華泰會員即日起至9月15日登入可購樂平台、並選擇先前申辦會員門市，填寫基本資料成功後即可贈3000元購物金。在美華泰MIRADA品牌旗艦館任一消費，均可用300元優惠價加購國家隊康乃馨醫療口罩1盒（每盒50片）。

夏普指出，轉型為線上日系時尚生活百貨的「美華泰MIRADA品牌旗艦館」，將陸續推出深獲台灣消費者喜愛的獨有日本美妝百貨商品，以滿足美華泰會員。至於全新的「美華泰官方購物商城」網站平台，則將在10月重新盛大開幕。

(時報資訊)