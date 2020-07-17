◎殉職飛官新北市民 侯友宜：發百萬慰問金感念

漢光36號演習，一架機號616的OH-58D戰搜直升機，17日在新竹空軍基地墜毀起火，正駕駛簡任專少校及副駕駛高嘉隆上尉英勇殉職，其中高嘉隆是新北市民。對此，新北市長侯友宜今（17日）表示，非常哀痛難過，待家屬方便的時間一定去探望，並發放100萬元慰問金。

◎藝FUN券明即將開跑 文化部籲分流下載註冊

準備好用600元的「藝FUN券」看電影、買書、體驗文創活動了嗎？振興三倍券之餘，文化部加碼12億的「藝FUN券」，將於明（18）日起開放登記三天，21日公開抽籤。為了便利民眾下載APP註冊，文化部建議，可依身分證字號或居留證號的尾數分流，雙號於18日登記，單號於19日登記，前兩天來不及登記者，也可在20日最後一天登記。

◎悶太久 影城搭振興券打出看電影買500送500

疫情解封，影城因應三倍振興券及藝Fun券陸續開放民眾兌換使用，台中新時代凱擘影城推出「凱擘影城夏日趣」活動，包括夏日趣套票，買500元凱擘影城加碼再送500元等值商品。

◎金門1＋1振興券開領 鄉親：有幸福感覺

金門縣府在中央3倍券外，加碼推出的「1＋1振興券」今（17）日起連3天發放，一早各鄉鎮均湧現人潮，民眾開心表示有「幸福」的感覺。楊鎮浯縣長赴人口數最多的西南門里公所訪視，也與縣府團隊喊出「中央地方一起拚，金門一定興!」

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(中時電子報)