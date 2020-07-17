馬祖海巡隊利用巡防艇以小博大，透過優勢警力，將該船及8名船員帶回隊部偵辦。（馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊利用巡防艇以小博大，透過優勢警力，將該船及8名船員帶回隊部偵辦。（馬祖海巡隊提供）

馬祖海巡隊利用巡防艇以小博大，透過優勢警力，將該船及8名船員帶回隊部偵辦。（馬祖海巡隊提供）

大陸籍抽砂船近來頻頻入侵馬祖海域盜採海沙，海巡署第十（馬祖）海巡隊16日晚間7時許，在南竿海域查獲非法越界陸籍抽砂船，該船約2000多噸，馬祖海巡隊利用巡防艇以小博大，透過優勢警力，將該船及8名船員帶回隊部偵辦。

新冠肺炎疫情逐漸趨緩，大陸籍抽砂船及漁船屢屢出沒，伺機進入馬祖海域，馬祖海巡隊16日晚間7時許接獲海巡署第11巡防區指揮部通報，有一可疑目標進入南竿禁止水域，巡防艇3571艇隨即前往辨識，發現該目標為大陸籍「海○8XX8號」抽砂船。

3571艇立即廣播驅離，該船經驅離無效後，海巡隊隨即緊急調派100噸艇與新造多功能CP艇前往支援，並於晚間8時許在南竿津沙外1.4浬禁止水域內，由3艇共9名執勤人員登檢該船，巡防艇強靠登檢該船約2000多噸。

馬祖海巡隊表示，該船船上多達8名船員，以優勢警力實施以小搏大戰術執檢，成功緝獲並押解人、船返回南竿隊部扣留查處，將依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》法辦。

此外，正值嚴防新冠肺炎、非洲豬瘟與牛結節疹疫情，海巡人員均全程穿著防疫裝備、嚴查後未於船上發現豬肉、牛肉等相關製品。

(中時 )