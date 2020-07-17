郵局開放領取紙本三倍券，分流身分證字號末碼單號的在周一、周三、周五領券，雙號的周二、周四領，明天周六則是單、雙號都可領。中華郵政預計，明天才是本周領券最高峰，恐湧出150萬購券人潮，全台共1269間郵局將全日加班。

今天是三倍券正式上路第三天，根據中華郵政統計，截至上午10點，共售出20萬7490份，有比昨天同時段的22萬9839份略下降一點。中華郵政公司總經理江瑞堂接受媒體訪問時分析，由於較急的民眾已趕在前兩天領取，因此今天人數略有減少，預估明天將是本周人潮最高峰，恐有120萬至150萬人，呼籲民眾盡量避開中午12點到下午2點的熱門時段。

中華郵政規畫，明(18日)及下周(25日)兩個周六，全台1269間郵局將全日加班營業，位於機關、學校內的30間郵局，當日則不對外開放。原周六營業的郵局，18日及25日的營業時間都調整為上午9點至下午5點，中午12時點至下午5點專辦三倍券發放。

(中時電子報)