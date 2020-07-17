大學入學考試中心今(17)日公布109學年指定科目考試成績，大學考試入學分發委員會也公布考試入學分發管道各系組最後招生名額（含回流名額）及最低登記標準等訊息，而今年分發管道共計3萬3278個名額，創歷年新低，最低登記標準為採計「英文、數甲、物理」3科，原始總分只要33分就可登記志願。

大學考試入學分發委員會表示，在招生簡章原本列上的稻江科技暨管理學院及康寧大學健康照護管理系（台南校區），確定不參與今年考試分發招生，因此今年有62校參與招生，提供3萬3278個名額，比去年減少1298人，各招生管道回流名額也比去年少，錄取率估計約8成。

分發會也在新聞稿提到，今年共有76種採計組合，各校系可選擇不同科目的採計組合，最低登記標準落在第二類組，採計「英文、數甲、物理」3考科的組合，原始總分合計達33分就可登記，去年最低登記標準則是採計「英文、數甲、化學」3考科的組合，原始總分合計達39分可登記。

分發會提醒，報名考生即日起可繳交登記費，臨櫃繳費截止期限為7月27日下午3時30分，ATM繳費截止期限為7月28日中午12時；7月24日上午9時至7月28日下午4時30分開放考生上網登記志願序，預定8月7日放榜。

(旺報 )