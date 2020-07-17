大陸發改委新聞發言人袁達17日指出，6月發改委審批核准固定資產投資項目8個，總投資人民幣（下同）114億元，其中審批4個，核准4個。上半年共審批核准固定資產投資項目54個，總投資4,944億元，主要集中在交通運輸、高技術、能源、農林水利等行業。

綜合陸港媒體報導，袁達又指，下半年居民消費價格（CPI）翹尾因素將明顯減弱，預計CPI升幅與上半年相比將會趨緩，全年呈現前高後低走勢，預期調控目標有望較好完成。

在外商投資方面，發改委表示，抓緊推出2020年版鼓勵外商投資產業目錄，在保持現有條目穩定的基礎上，進一步擴大鼓勵外商投資範圍，在產業方面重點是促進製造業高品質發展，在區域方面重點是促進中西部地區積極吸引外資。

在海南自由貿易港方面，發改委表示，下一步將推動海南自由貿易港部分進口商品「零關稅」政策實施，進一步明確實行「零關稅」政策的商品範圍，包括企業進口自用的生產設備、島內進口營運用交通工具及遊艇、進口原輔料、島內居民消費的進境商品等。

發改委指出，推動海南自由貿易港放寬市場准入特別清單、外商投資准入負面清單、跨境服務貿易負面清單盡快公布。

(工商 )