109年指考成績於17日揭曉，精誠中學成績亮眼，再拚出3位國立醫學系，還有第一類組全國第二名、近20人上台大。
精誠中學第一類組考生中陳宜琳同學在甄選入學時，本來已經考上台大工商管理系，卻因只鍾情台大財金，毅然放棄，再努力衝刺指考，拚出國文91.6，英文96.3，數學100的佳績，三科平均高達96分，在國、英、數三科組合裡是全國前二名，肯定可以如願進入台大財務金融系就讀。
另位許姓同學也是非台大法律系不念，申請入學時未能如願，心無旁鶩，準備指考，也衝出442.75的高分，包含國文、英文、數乙、歷史、公民，應可如願成為法律人。
第二類考生中，400分以上有4人，370分以上有14人，應該可以考上台大。
第三類組五科400分以上有六位同學，其中3位同學應該可以進入國立醫學系，分別是魏廷霖438.6，李政錡434.3、六科含國文509.9，黃暐庭430.05、六科含國文510.45。
(中時 )
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