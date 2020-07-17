監察院長被提名人陳菊及監委人事案，立法院今進行同意權投票，李眉蓁今天表示，對手民進黨候選人陳其邁當年，還沒包裝成「暖男邁叔」形象前，除了會在立法院潑水、跳針、侮辱官員外，他還批評過「監委是姦痿，認為監察院沒用」。

國民黨團上午出示民進黨立委陳瑩昨天人不在場的證據，直指投票無效，有作票嫌疑，主張停止投票，並在議場高呼「投票無效、審查無效、拒絕投票」口號，表達反對投票立場。

李眉蓁今(17日)在臉書發文表示，立法院今天表決監察院長及監察委員任命案，許多人選都有問題！引起社會關注，但民進黨秉持「顏色正確，大官保證」的操作始終沒變！

李眉蓁舉例，過去「曲棍球案」除了段宜康烏龍爆料，到現在還沒吞球，更別忘了監委高涌誠、蔡崇義還曾濫用職權，威脅清廉正直的檢察官！連監察院同僚都怒批「政治讓專業失焦」，中華民國的監察院怎麼會有這樣鴨霸、知法犯法的監察委員？但這才是民進黨會繼續留用的不二人選，當然其他的綠友友也都榜上有名。

她也指出，還有在陳其邁還沒包裝成「暖男邁叔」形象前，除了會在立法院潑水、跳針、侮辱官員外，李眉蓁還表示，他批評過監察委員是「姦痿」，認為監察院沒用！

李眉蓁坦言，「現在民進黨的監察委員可以當政治打手、打擊異己，還可以充當遮羞布、擦脂抹粉，而『邁叔』怎麼一點聲音都沒有呢？國民黨時是『姦痿』，民進黨時呢？」。

(中時電子報)