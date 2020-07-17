從事微波積體電路相關設計與製造的晶越微波積體電路公司，將公司內的製造生產母機賣掉，由於機台是先前經鉅亨公司授權技術後購買，技術發明人張旭源認為晶越出售機台也將他的營業祕密外洩，向台北地檢署控告晶越董座蕭勝彥及前總經理黃銘鋒違反《營業祕密法》，北檢查無積極的犯罪事證，17日將蕭、黃不起訴處分。

台灣發明家張旭源發明「多晶系透明陶瓷基板製造方法」，並成立「鉅亨電子材料元件有限公司」。張在數年前與晶越公司簽約合作，並將多晶系透明陶瓷基板的製造方法授權晶越，由晶越購買生產機台進行運作生產。

不過，晶越經過數年的摸索研究，卻始終無法藉著張旭源授權的技術生產出基板，因此決定將當初合作時購買的工作機台出售。張旭源卻提告，晶越出售機台，將他授權的技術一併出售，涉嫌違反《營業祕密法》。

蕭勝彥在檢方調查時表示，晶越出售的機台並不是只有生產單一產品的功能，是也能生產其他產品的工作母機，晶越出售的只有機台，並不含技術。同時，晶越也提出報告，證明張授權給晶越的技術，根本無法生產，才將機台出售。

檢方調查後，發現沒有積極事證可以證明晶越公司或蕭、黃2人將張旭源的營業祕密外洩，因此將2人不起訴處分。

(中時 )