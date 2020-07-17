交通部航港局今（17）日表示，疫後全球首艘復航的國際郵輪星夢郵輪「探索夢號」，588名船員全數陰性，並陸續返回郵輪進行7天自主健康管理，預計將在7月26日從基隆港出發，駛往國內離島進行跳島旅遊。

航港局指出，「探索夢號」於6月30日泊靠基隆港，隨船船員總數為588名，其中538人離船入境後分別於9家防疫旅館居家檢疫14天，50名船員於郵輪居家檢疫14天並分別於第1、7天進行自費核酸檢驗（PCR），所有船員完成居家檢疫後，再於7月15日自費進行核酸檢驗（PCR），檢驗結果分別於7月16、17日出爐，全數陰性。

航港局說，為使旅客安心旅遊，「探索夢號」已由符合歐盟規格之專業廠商進行全船消毒，全船空調系統設有循環消毒程序，且客艙、船員房間及公共區域空調均配置100％室外空氣循環系統或對外窗，公共空間設置酒精性乾洗手液，餐廳及表演廳等空間亦實施分時分區用餐，並擴大座位間距及座位減半等措施，並安排「具有感染科專長」之醫生隨船全程提供諮詢。

航港局表示，將落實交通部長林佳龍對全球首艘復航郵輪「探索夢號」促進臺灣觀光旅遊產業復甦，振興郵輪相關產業經濟及提升離島地區郵輪旅遊人次的目標，後續於7月21、23日，偕同公衛學者專家、疾病管制署、港務警察總隊、CIQS及港務公司等相關單位登船進行防疫工作檢核。

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