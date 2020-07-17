消費券和振興券「超級比一比」 網抓亮點驚喊：不想花！（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

振興三倍券現正熱烈發放中，有位網友PO照分享，將消費券與三倍券放在一起比，並開玩笑指出，當年忘了花光就是為了今天，貼文一出，立即吸引近萬網友朝聖，不少人抓出亮點直呼，不想花了！

網友在臉書社團《爆廢公社》貼出照片，「當年忘了花光就是為了今天！」從照片中可見，原PO在11年前領取的消費券，並沒有將3600元全部花光，還留下1張500元和4張200元，現雖已成廢紙，但拿出來與振興三倍券一比，還頗具紀念價值。

貼文吸引近萬網友朝聖，許多人開玩笑說，「無三不成禮，還會有下一次」、「見證歷史，繼續留」、「期待下個11年」、「這次也別花了」、「這一手藏了11年的概念？」、「還好當年跟今年都還在呼吸，才領的到」、「居然轉眼就過了11年」。

另有眼尖網友發現，相較於當年的消費券，如今三倍券的設計相當精美，上面除了印有台灣寶島外，3個離島也出現在左側的小框框裡面，不少人直喊，「真的捨不得花，太美了」、「多了台灣價值」、「我有在想要不要護貝起來」、「我要拿來收藏」。

此外，網友也忍不住比較消費券與振興三倍券，「兩者目的一樣，但是這樣一看，看得出三倍券效果真的比較好」，但也有人反對說，消費券是直接就可領，現在還得先出1000元才能拿，以通膨計算，現在3000元可以買的東西又更少了。

(中時電子報)