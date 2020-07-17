中華電(2412)5G應用再下一城，今(17)日宣布獨家攜手KKBOX打造虛擬演唱會服務，引進高品質VR虛擬演唱會、Funique VR虛擬攝影棚即時合成技術，共同企劃大型演唱會規格。

中華電與KKBOX獨家打造「HyperLIVE 2020」，結合中華電信4G/5G EN-DC雙連結技術，打造全台最廣行動雙網信號涵蓋，發揮5G高速率的網路特色，透過高品質VR虛擬演唱會、虛擬攝影棚即時合成技術，象徵2020 5G開台元年，技術快速發展，以極致的視聽呈現，帶給歌迷身歷其境的感受，建構出虛擬的演出環境，結合真實元素，打造超越真實的迷幻舞台，揭開線上演唱會的新紀元。

中華電表示，透過5G高速率的特性，以手機/VR頭盔收看4K 360及4K VR高畫質播出，讓粉絲享受在超現實舞台場景與歌手近距離的演唱會體驗。「HyperLIVE 2020」虛擬演唱會將在7月24日晚上8點首度隆重登場，中華電5G客戶皆可免費觀看，搭配VR設備可體驗更高品質、更沉浸式的演唱會內容。

(時報資訊)