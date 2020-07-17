台股從7月初攻上12,000點之後，已站穩接近兩周的時間，「萬二」以上的台股是否成為未來新常態，成為投資人熱烈關心的話題。但在台股熱度延燒的同時，投資人的擔心程度也在增加，紛紛開始詢問，接下來有什麼樣的主題或是投資策略，適合投資人在股市已經累積一定波段漲幅之後，仍可持續地看好、放心投資？

7月份募集的「國泰永續高股息」ETF（00878)，將在20日正式掛牌上市，開募一周即募得近68億元，受益人數超過2萬人，成為台灣基金史上IPO金額最大的台股ETF，熱度可以說是「火在燒」。

而00878所追蹤的即為由國泰投信攜手全球最大指數公司MSCI，共同打造的台版永續指數-「MSCI臺灣ESG永續高股息指數」，其從外資投資台股的參考指標「MSCI台灣指數」中，挑選出符合條件ESG分數高，且具高殖利率之30檔個股。

以今年第一季來說，全球籠罩在肺炎疫情之下，使全球共同基金流出近4000億美元，但永續主題「ESG投資」相關基金，卻逆勢淨流入達456億美元，顯示國際上不論個人或機構法人，對於ESG主題關注度愈來愈高，而其實這股全球的ESG投資熱浪，也正快速蔓延至國內。

國泰投信表示，國泰永續高股息(00878)ETF具有三大親民特色，首先，只要以每股15元的親民價格即可入手，其發行價是台灣歷來配息型台股ETF中最低的，造福小資族；第二，00878也是首檔季季配息台股ETF，力求為投資人打造全民季退俸；第三，00878也是台灣首檔結合ESG+高股息的ETF，因為在大波動時代下，要享受長線投資複利效果，除了永續理念外，還需再加上高股息作為雙重後盾，才更能安心抱股。

(時報資訊)