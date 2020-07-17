美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）周四表示，正在研擬的新冠肺炎紓困法案，規模至少達到1.3兆美元。

由民主黨掌控的眾議院，以及由共和黨占多數席次的參議院正在研擬新的紓困方案。眾院議長佩洛西表示，1.3兆美元是共和黨願意展開兩黨協商的底限，但由於新冠肺炎疫情未見緩解，這個金額不足以應付疫情造成的經濟衝擊。

佩洛西與參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）必須解決數個關鍵議題，包括如何協助學校安全復學，如何發送新一輪的直接給付，如何為州與地方政府提供更多的支援，以及如何提供租屋者與房東所需援助。

此外，目前每周加發600美元失業給付的措施，僅剩幾天就要落日，該政策被視為在美國失業者在這場經濟危機中的救生索，是否延長這項給付也是重點議題。麥康諾預期在下周公布參院的新紓困案版本，上個月通過的眾院版本規模達3兆美元。

(時報資訊)